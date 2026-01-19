Maltempo, la Sardegna nel mirino del Ciclone Harry: attese onde di 8 metri

Le previsioni meteo dell’Arpas indicano una situazione di forte criticità in Sardegna, in particolare nelle zone sud-orientali e orientali fino a Olbia. Sono attese mareggiate con onde tra i 6 e gli 8 metri, con un impatto significativo sulle coste e una possibile penetrazione del mare fino a 50 metri, a seconda della conformazione del litorale. Il periodo più critico durerà circa 24 ore, con un picco previsto per la mattina di domani. Si tratta di un fenomeno eccezionale, paragonabile a quello del 1951, soprattutto per la costa sud-orientale. Rimarranno attivi i codici rossi per il rischio idrogeologico, mentre il rischio idraulico passerà da giallo ad arancione. Si registrano già chiusure stradali e frane in diverse aree, tra cui Teulada e Gairo. Le piogge saranno costanti e abbondanti, tra 200 e 300 mm. “Stiamo monitorando costantemente la situazione – ha affermato Laconi – abbiamo messo in moto per tempo la macchina organizzativa per intervenire subito“. Massima attenzione: “Soprattutto nelle foci dei fiumi – ha spiegato Merella – dal Cedrino al Flumendosa. L’invito è quello di limitare gli spostamenti in auto. Soprattutto bisogna evitare di avvicinarsi nelle zone costiere per vedere il mare in tempesta. Ci stiamo coordinando anche con le associazioni di allevatori per mettere al sicuro il bestiame“.

