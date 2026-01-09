Maltempo, la tempesta “Elli” paralizza la Germania: bufere fino in pianura, due vittime | FOTO e VIDEO

La tempesta di neve “Elli” sta attraversando alcune zone della Germania con venti gelidi, portando enormi impatti sulla vita quotidiana, come la sospensione del servizio ferroviario nel nord del Paese. Forti nevicate, combinate con venti di burrasca e temperature gelide sotto lo zero, stanno causando diffuse gelate in Germania. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) aveva già emesso allerte per forti bufere di neve nel nord e nell’est del Paese, nonché per neve e strade ghiacciate in altre zone. In alcune zone, inclusa la Frisia orientale, erano previsti fino a 15cm di neve fresca entro poche ore. Secondo il meteorologo Jan Schenk di The Weather Channel, l’ultima volta che si è verificata così tanta neve è stato nel 1991: “quindi abbiamo a che fare con una nevicata record qui, almeno in termini di quantità di neve in un solo giorno. Non abbiamo visto niente di simile in questo millennio”.

Servizio ferroviario nel caos

Le conseguenze per la vita pubblica sono state significative. In gran parte del Paese, il traffico si è praticamente bloccato. La chiusura dello snodo ferroviario centrale di Hannover ha paralizzato il servizio ferroviario a lunga percorrenza in tutta la Germania settentrionale. Anche i collegamenti da Berlino alla Renania Settentrionale-Vestfalia e tra Berlino e Amburgo sono stati interessati.

La sospensione del servizio ferroviario nell’area metropolitana di Hannover rimarrà in vigore “fino a nuovo avviso“, ha annunciato l’azienda. La chiusura era “necessaria per proteggere passeggeri, dipendenti e veicoli”. Nel trasporto regionale, la ferrovia ha segnalato interruzioni significative, comprese chiusure parziali, nelle regioni della Bassa Sassonia come Hannover, Hildesheim e Braunschweig. La S-Bahn (ferrovia suburbana) di Hannover ha sospeso completamente le sue attività, mentre ad Amburgo tutte le linee della S-Bahn operavano con orari ridotti. A Brema, località in pianura colpita da una vera e propria bufera, gli autobus sono rimasti completamente nei loro depositi. Anche le mete turistiche più gettonate sono attualmente coperte di neve.

L’operatore ferroviario regionale della Bassa Sassonia, Metronom, ha segnalato “ritardi molto elevati e numerose cancellazioni di treni”. Ritardi e cancellazioni di treni si sono verificati anche in Sassonia, Turingia e Sassonia-Anhalt. Nello Schleswig-Holstein, i treni hanno viaggiato con orari ridotti, con meno carrozze, o sono stati occasionalmente cancellati.

Ad Amburgo, Bassa Sassonia, Brema e in gran parte dello Schleswig-Holstein, le lezioni in presenza nelle scuole sono state cancellate oggi. Parchi, zoo e cimiteri sono rimasti chiusi per precauzione.

Inoltre, due partite di Bundesliga sono già state cancellate.

Maltempo in Germania, Wedel ricoperta di neve nel nord del Paese

Situazione meteorologica “molto grave”: numerosi incidenti e due vittime nel sud

Numerosi incidenti stradali si sono verificati in Baviera, Baden-Württemberg, Assia e Turingia, tra le altre località. In Bassa Baviera, le condizioni meteorologiche invernali hanno causato due vittime in un incidente stradale. A Ebhausen (Baden-Württemberg), un autobus è uscito di strada, è scivolato per circa cinque metri lungo un terrapieno e si è schiantato contro un albero: tre persone sono rimaste ferite.

Il Ministro Federale dei Trasporti Patrick Schnieder (CDU) ha descritto la situazione come “molto grave“. Esperti meteorologici come Schenk definiscono le attuali condizioni meteorologiche come una bufera di neve, una forte e prolungata tempesta di neve.

Continuano le nevicate nel sud nel weekend

Nella notte, la tempesta di neve dovrebbe finalmente spostarsi verso sud e attenuarsi leggermente. Il DWD prevede “per lo più da 1 a 5 centimetri di neve fresca durante il giorno”. Tuttavia, i forti venti si attenueranno solo lentamente e in molte zone il clima rimarrà invernale con gelo persistente. Secondo il servizio meteorologico, sono previste ulteriori significative quantità di neve fresca nelle zone di alta quota della Germania meridionale, nella Foresta Nera e nella regione dell’Algovia. Lì, sabato potrebbero accumularsi altri 15-30cm. Un cambiamento nelle condizioni meteorologiche potrebbe essere in arrivo la prossima settimana.