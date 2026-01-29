Maltempo Lazio, a Roma 120 interventi per frane e alberi caduti

La Sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha effettuato oggi 120 interventi tra Roma e provincia a causa del maltempo. In particolare verso la zona dei Castelli. Gli interventi sono stati per frane, dissesti statici, verifiche, alberi pericolanti. È stato anche effettuato il salvataggio di un senzatetto presso l’Isola Tiberina da parte del nucleo Sommozzatori mentre la squadra di Nomentano 6/A con l’Autoscala è impegnata su un pino di circa 30 metri in via Marcantonio Montalbani che si è divelto appoggiandosi su un palazzo. Il personale dei Vigili del Fuoco sta cominciando il taglio dei rami e del tronco per evitare ulteriori danni all’edificio e ai passanti.

