Maltempo Lazio, allagamenti e alberi caduti: 250 interventi a Roma e provincia, un ferito

Dall’alba di oggi sono circa 150 gli interventi che i Vigili del Fuoco del Comando di Roma hanno effettuato a seguito del maltempo sul territorio della Capitale e provincia. Diverse le chiamate ricevute dalla sala operativa per alberi e rami pericolanti, allagamenti e verifiche di vario genere. Dalle 8 alle 13 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco con l’ausilio di un’autoscala e un’autogrù, è stata impegnata per la rimozione di un albero caduto sulla chiesa di Santa Barbara Apostolo, in Piazza dei Geografi zona Tor Pignattara. Nella mattinata di oggi altri alberi sono caduti in Via Ugo de Carolis, zona Balduina, con autobus di linea coinvolto e in Via dell’Oceano Atlantico, dove ha colpito un’auto. Sul posto è intervenuta la Polizia locale del IX gruppo Eur per la messa in sicurezza e la viabilità nella zona. A quanto si apprende un uomo, che era a bordo della vettura, è stato portato in ospedale.

Disagi nel comune di Anguillara Sabazia per una frana in Via di Pizzo Prato e a Morlupo nel primo pomeriggio, per un dissesto statico in Via Indipendenza. Proseguono le operazioni di messa in sicurezza in tutta la provincia.

Sono stati circa un centinaio gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale di Roma a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Capitale già questa notte. Il maggior numero delle attività da parte dei vigili urbani si sono concentrate nelle zone Eur, Tintoretto, Monteverde, Prenestino, Cassia e Nomentano, dove gli agenti sono stati impegnati nella messa in sicurezza di strade con chiusure temporanee, come in via Laurentina, all’altezza del chilometro 18.300, per allagamenti o caduta rami, oltreché nei servizi di viabilità e ausilio ai cittadini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

