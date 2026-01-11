Maltempo Lazio: dopo la mareggiata, rifiuti sulle spiagge del litorale romano

La conclusione della mareggiata invernale più intensa finora sulle spiagge del litorale romano, durata due giorni, e la giornata di sole hanno reso più evidente oggi l’arrivo della prima ondata di rifiuti e detriti trascinati a riva dalle onde, oltre che dal Tevere. Una “tegola” che puntualmente, ogni anno, si ripresenta e che costringe le amministrazioni costiere a subirne ancora una volta le conseguenze e fare i conti per pianificare più avanti le bonifiche. A Fiumicino sugli arenili continuano ad affiorare grossi tronchi, canne, recipienti e bottiglie di plastiche e detriti. Idem, seppur con minor rilevanza, a Focene e Fregene. Stessa sorte per le scogliere a difesa del comprensorio vicino al vecchio faro di Isola Sacra, tradizionalmente sotto schiaffo in particolare per le ondate di rifiuti alla foce del Tevere.

Anche la darsena portuale di Fiumicino ne paga il prezzo, alimentato in questo caso dal Tevere, con detriti, canne, plastica, e legna che entrano nello specchio acqueo e si annidano tra le imbarcazioni. Fotografie negative che stridono con le molte presenze di famiglie e comitive presenti sul litorale che, invogliate dal sole nonostante la temperatura rigida, ne stanno approfittando per passeggiare in riva al mare.

