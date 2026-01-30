Maltempo Lazio: improvviso rovescio con grandine su Roma, tornado a Fiumicino | FOTO

Un improvviso rovescio ha colpito nel pomeriggio alcune zone di Roma ed è ancora in corso sulla Capitale. Sono interessati in particolare i settori sudoccidentali e sudorientali della città. Finora sono caduti 9mm di pioggia a Roma Marconi e 7mm a Roma Monteverde mentre la temperatura è scesa agli attuali +10°C dopo una massima di +14°C nelle zone interessate dal rovescio. Segnalata anche una violenta grandinata a Roma Marconi e alla Garbatella e un tornado nella zona di Fiumicino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.