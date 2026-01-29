Maltempo Lazio, persone bloccate sulla banchina del Tevere a Roma: ricerche in corso

Due persone, probabilmente senza tetto, sono rimaste bloccate sulla banchina del Tevere, all’altezza del Ponte Palatino sul lungotevere Aventino, dove il fiume è in piena. È quanto raccontano alcuni testimoni sul posto, dove è stato interdetto il passaggio al ponte e dov’è in corso un intervento dei Vigili del Fuoco. Al momento sono in corso le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti anche con i sommozzatori, e una delle persone sembrerebbe sia stata individuata al riparo in una cavità. La Polizia locale sta gestendo il traffico: una carreggiata del lungotevere è stata chiusa. Poco fa, è arrivata anche un’ambulanza per prestare soccorso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.