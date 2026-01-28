Maltempo Lazio, piogge incessanti tra Frosinone, Latina e Roma: esondati il Fiume Amaseno e il Torrente Bel Poggio

Le forti piogge di queste ultime ore hanno provocato locali esondazioni lungo il Fiume Amaseno, tra le province di Frosinone e Latina. A Vallecorsa (FR) sono caduti oltre 100 mm di pioggia in 24 ore, con il livello del fiume in costante aumento. A Roma Nord, il Torrente Bel Poggio è esondato a Bel Poggio (RM). Attualmente si registra un incremento dei livelli idrometrici anche di Aniene, Sacco, Liri, Cosa e Ufente, con possibili criticità nelle aree circostanti.

