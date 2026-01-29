Maltempo Liguria, cede il manto stradale: chiusa al traffico via Figari a Camogli

Nel comune di Camogli, all’altezza del civico 123 di Via Figari, si segnala il cedimento del manto stradale in un tratto interessato dal passaggio sottostante di un rio. Come fa sapere la Regione Liguria, il tratto è stato chiuso al traffico per consentire i controlli di sicurezza da parte delle autorità competenti attualmente presenti sul posto. L’accesso e l’uscita dal centro del comune di Camogli sono garantiti tramite strada alternativa. Al momento non sono previste evacuazioni o sgomberi di edifici.

