Maltempo Liguria, lo Stato riconosce lo stato di emergenza

Via libera dal Consiglio dei ministri al riconoscimento dello stato di emergenza in Liguria per i danni al patrimonio pubblico provocati dal maltempo che ha colpito il territorio nel settembre del 2025. Stanziati 4,3 milioni per gli interventi di somma urgenza realizzati nei Comuni colpiti nel savonese, nel Tigullio e nello spezzino. Il provvedimento è stato adottato su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. “Il riconoscimento dello stato di emergenza con lo stanziamento delle risorse per i primi interventi urgenti nei comuni colpiti – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – è il risultato di un lavoro continuo e costante con i territori. Ringrazio il ministro Musumeci e il capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano per l’attenzione e la rapidità di risposta, così come tutto il sistema di Protezione civile che ha dimostrato ancora una volta capacità operativa e spirito di servizio. La Liguria può contare su un modello efficace fondato sulla collaborazione tra dipartimento nazionale, Protezione civile regionale, sindaci, volontari e strutture operative, per rispondere in modo efficace e tempestivo alle emergenze e garantire sicurezza ai cittadini sia durante l’emergenza sia con interventi di prevenzione”.

I Comuni coinvolti dal provvedimento sono nell’area metropolitana di Genova per l’ondata di maltempo dell’1-2 settembre 2025: Cicagna, Favale, Malvaro, Lavagna, Lorsica, Mele, Rezzoaglio e San Colombano Certenoli, nella Provincia di Savona per il maltempo del 21-22 settembre 2025: Cairo Montenotte, Carcare e Dego, nella Provincia della Spezia: Luni per il maltempo del 9 settembre 2025.

