Maltempo Liguria, terminata l’allerta neve: 12cm a Urbe

È terminata l’allerta gialla per neve che ha interessato i versanti padani della Liguria. Registrati circa 12cm di neve a Urbe, nell’entroterra della provincia di Savona, ma senza criticità per la viabilità principale. Pioggia invece sulla costa, destinata a protrarsi anche nei prossimi giorni. Arpal segnala un aumento del moto ondoso da sud-ovest. Previste onde intense su tutto l’arco regionale, con possibili disagi alle strutture balneari esposte.
