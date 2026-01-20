Maltempo, Linosa travolta dal ciclone Harry: onde fino a 7 metri, persone in fuga

Il ciclone Harry travolge l’isola di Linosa. Onde alte fino 7 metri dalla scorsa notte si sono abbattute sulla più piccola delle Pelagie distruggendo decine di imbarcazioni mentre altre sono state spazzate via dalla potenza del mare. Distrutte alcune vie di collegamento, come la litoranea cosiddetta del Lanternino che collega lo Scalo Vecchio con Pozzolana di Ponente e anche vie di accesso nella zona dei Faraglioni. Impossibile in questo momento fare una valutazione dei danni che sono comunque ingenti. Sull’isola, non esiste un presidio di emergenza o di Protezione civile e sono i cittadini a organizzare in queste ora la messa in sicurezza di imbarcazioni e infrastrutture.

