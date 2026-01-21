Maltempo, lo sguardo del satellite Sentinel-1 svela i dettagli del Mega-Ciclone Harry: fenomeno incredibile nel basso Tirreno | FOTO

Nel cuore di una fase di maltempo intenso che sta colpendo il bacino del Mediterraneo, la tecnologia satellitare ci offre una prospettiva senza precedenti sulla forza degli elementi. Un’immagine acquisita dal satellite Sentinel-1 del programma Copernicus nella giornata di ieri, 20 gennaio 2026, alle ore 06:04 del mattino, ha immortalato lo stato della superficie marina nel Tirreno meridionale durante il passaggio del Mega-Ciclone Harry. Questo profondo sistema di bassa pressione ha generato una dinamica dei venti complessa, chiaramente visibile grazie alla capacità dei sensori radar di rilevare la rugosità del mare.

L’analisi dell’intensità della retrodiffusione radar rivela variazioni marcate in tutta l’area osservata. Mentre a ridosso delle coste della Sicilia settentrionale e della Calabria si notano condizioni di mare più calmo, protette dalla complessa topografia del territorio che funge da barriera naturale, il panorama cambia drasticamente spostandosi verso il largo. Qui, l’aumento della rugosità superficiale segnala la presenza di venti sostenuti con intensità di burrasca, che modellano la superficie dell’acqua creando una trama granulosa e scura nell’immagine satellitare.

Particolarmente affascinante è l’interazione dei flussi d’aria intorno alle Isole Eolie. L’arcipelago agisce come un ostacolo fisico che frammenta il flusso del vento, generando spettacolari scie, zone di turbolenza e aree di sottovento riparate. Questi pattern idrodinamici e atmosferici rimangono letteralmente “impressi” sulla superficie del mare, permettendo ai meteorologi di studiare l’esatta direzione e l’impatto delle correnti aeree in prossimità degli ostacoli naturali.

I dati radar forniti da Sentinel-1 si confermano strumenti indispensabili per il monitoraggio meteorologico moderno, poiché sono in grado di osservare la Terra in qualsiasi condizione di illuminazione e attraverso la coltre nuvolosa. Queste misurazioni sono fondamentali non solo per valutare l’impatto immediato delle tempeste, ma anche per supportare la pianificazione delle operazioni marittime e affinare i modelli di dinamica dei venti regionali durante gli eventi meteorologici estremi che caratterizzano sempre più frequentemente il Mediterraneo.

