Maltempo Lombardia, neve e gelo in Valtellina e Valchiavenna: fiocchi anche sul fondovalle

In serata si è aggravata la situazione-sicurezza sulle strade di Valtellina e Valchiavenna dopo le copiose nevicate di questa mattina che hanno interessato anche il fondovalle. A rendere più critica la situazione, l’ondata di gelo artico che da alcuni giorni non concede tregua alla provincia più a nord della Lombardia con temperature in picchiata e il record stagionale di -24°C a Livigno. Intanto sotto il profilo delle attività sportive la Federazione nazionale ha disposto che la partita di calcio fra Nuova Sondrio e Scanzorosciate (Bergamo), in programma domenica nel capoluogo valtellinese per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie D, non si disputerà per le condizioni proibitive dello stadio della Castellina ricoperto di neve e ghiaccio.

