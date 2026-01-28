Maltempo Lombardia, neve sulle zone montane e collinari dell’Oltrepò Pavese | FOTO

Le zone collinari e montane dell’Oltrepò Pavese sono tornate a imbiancarsi grazie alla nevicata avvenuta tra la scorsa notte e questa mattina. Le aree interessate sono in particolare quelle di Cima Colletta, Passo del Brallo e Passo del Penice, nell’alto Oltrepò. Fiocchi bianchi sono caduti anche a Zavattarello, Varzi e Bagnaria. Sulle strade sono entrati in azione i mezzi per lo sgombero della neve. Questa mattina, a causa probabilmente del fondo stradale innevato, un’auto è uscita di strada, ribaltandosi, lungo la provinciale 137 tra Pizzocorno e Sant’Alberto di Butrio. Il conducente della vettura, un uomo di 32 anni, è stato estratto dall’abitacolo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Il ferito, giudicato in codice giallo, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Voghera.

