Maltempo, l’Università di Messina sospende lezioni ed esami per allerta meteo

“A causa dell’allerta meteo per le avverse condizioni atmosferiche previste per lunedì 19 gennaio e facendo seguito al provvedimento del sindaco del Comune di Messina, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica, compresi gli esami di profitto, in tutti i Dipartimenti e le strutture dell’Ateneo. Rinviato a data da destinarsi anche l’evento ‘ Winter Open Day’. Confermata invece l’inaugurazione della ex sede della Banca D’Italia”: è quanto comunicato dall’Università degli Studi di Messina in vista delle prossime ore di forte emergenza per il maltempo.

