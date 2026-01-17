Maltempo Malta, furiosa tempesta di grandine si abbatte sull’isola nella notte: località sepolte | FOTO

Malta si è svegliata con le strade ricoperte da uno spesso strato di bianco dopo una violenta grandinata che si è abbattuta durante la notte tra 16 e 17 gennaio. La Protezione Civile di Malta ha invitato i cittadini a prestare particolare attenzione sulle strade a seguito delle segnalazioni di forti grandinate in tutta l’isola. Le zone occidentali sono state colpite più duramente, in particolare Rabat e Baħrija, dove improvvise grandinate hanno reso le strade bianche e pericolosamente scivolose. Foto e video condivisi durante la notte mostrano strade ricoperte di grandine, con l’acqua che trasporta ghiaccio lungo le strade deserte. Sono stati impiegati macchinari pesanti per sgomberare alcune strade dagli ingenti accumuli di grandine, che in alcuni casi sommergevano le auto fino a metà altezza.

Il Met Office di Malta ha emesso un’allerta meteo arancione per la giornata di oggi. Si prevedono forti temporali, raffiche di vento e grandine. In prospettiva, sono previsti forti venti all’inizio della prossima settimana, con condizioni di forza prossima a burrasca possibili lunedì 19 e martedì 20 gennaio, con venti che raggiungeranno forza 8.