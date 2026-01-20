Maltempo, mareggiata a Sampieri: la costa inghiottita dall’onda, lo scatto è pazzesco

Sul lungomare di Sampieri, frazione marinara del comune di Scicli (RG), la sera del 20 gennaio 2025 il mare ha mostrato il suo volto più duro. Onde alte, vento e spruzzi trasformati in una nebbia densa hanno reso irriconoscibile il confine tra terra e acqua. A testimoniare la violenza della mareggiata arriva l’immagine realizzata da Giovanni Tumino, un frammento di realtà congelato in un momento impressionante: un’enorme massa d’acqua che si solleva e si rovescia sul litorale come se fosse un’onda “verticale”, capace di inghiottire tutto ciò che incontra. Lo scatto non è solo una fotografia: è un racconto. Il lampione sulla sinistra e le strutture sul lungomare diventano riferimenti visivi essenziali per comprendere la scala dell’evento. Il mare, invece, si fa protagonista assoluto: un’immensa parete biancastra, quasi lattiginosa, che esplode e si scompone in miriadi di gocce e schiuma. Il movimento è così potente da sembrare un vortice, un respiro profondo della costa che si ribella e si riprende spazio.

Sulla pavimentazione, bagnata e segnata dai detriti, si percepisce il passaggio dell’acqua: piccoli oggetti e residui sparsi raccontano che non si è trattato di semplici onde “scenografiche”, ma di una mareggiata capace di spingersi oltre il normale, mettendo in difficoltà chi vive e frequenta queste zone. L’atmosfera notturna amplifica tutto. Il contrasto tra il buio del cielo e la luminosità dell’acqua sollevata dal mare crea una scena quasi cinematografica, dove la luce artificiale esalta le texture della schiuma e rende visibile ciò che altrimenti sarebbe solo rumore e oscurità. È proprio in questa combinazione di tecnica e tempismo che lo scatto di Tumino riesce a restituire la sensazione di trovarsi lì: davanti a un mare che non concede tregua.

Un’immagine che diventa memoria collettiva e monito, perché il mare di Sampieri – spesso dolce e accogliente – può trasformarsi, in poche ore, in una forza inarrestabile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.