Maltempo Marocco, gravi inondazioni a Ksar El Kebir dopo giorni di forti piogge | VIDEO

Le autorità della città di Ksar El Kebir, nel nord del Marocco, hanno alzato il livello di allerta al massimo, poiché le forti piogge continuano a far salire il livello dell’acqua nel fiume Loukkos, aumentando il rischio di inondazioni in diversi quartieri. La decisione è stata presa ieri dalle autorità provinciali di Larache dopo giorni di forti piogge nel nord-ovest del Paese. Le acque alluvionali hanno già raggiunto le strade e sono penetrate nelle case vicine in alcune zone basse di Ksar El Kebir, causando preoccupazione tra i residenti. Le autorità locali, i servizi di sicurezza, i fornitori di acqua ed elettricità e le squadre di emergenza sono stati messi in stato di massima allerta e mobilitati ieri mattina per rispondere alla situazione, secondo le autorità. Barriere di sabbia sono state installate vicino alle case lungo il fiume come precauzione per impedire all’acqua di diffondersi ulteriormente nelle aree residenziali.

Il Governatore provinciale Bouassam El Alamine ha effettuato visite sul campo da martedì per ispezionare i punti sensibili lungo il fiume Loukkos e supervisionare le misure di emergenza sul campo.

Secondo l’Agenzia del Bacino del Fiume Loukkos, la provincia di Larache ha registrato precipitazioni eccezionalmente elevate in questa stagione, con precipitazioni accumulate che hanno superato i 600mm da settembre.

Queste forti piogge hanno riempito la diga di Oued El Makhazine al 100% della sua capacità. Di conseguenza, le autorità stanno effettuando rilasci d’acqua controllati per ridurre la pressione sulla diga e prevenire ulteriori inondazioni a valle.

L’innalzamento del livello del fiume ha anche interrotto il sistema di drenaggio di Ksar El Kebir. La Società Multiservizi Regionale Tangeri-Tetouan-Al Hoceima ha dichiarato di aver schierato squadre e attrezzature aggiuntive, tra cui pompe nelle aree soggette a inondazioni, per evitare che le acque reflue rifluissero nelle case.

I servizi di emergenza sono intervenuti anche in prossimità di strutture pubbliche situate in zone esposte alle inondazioni a titolo precauzionale. Pazienti e personale di un vicino ospedale locale sono stati evacuati in aree più sicure a causa delle infiltrazioni d’acqua e delle difficoltà di accesso causate dalle inondazioni. Le autorità hanno esortato i residenti a rimanere vigili, a evitare le zone vicine ai fiumi e ai canali di inondazione e a segnalare eventuali danni o interruzioni alle reti idriche, elettriche o igienico-sanitarie.