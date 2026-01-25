Maltempo, Memphis-Denver posticipata: la tempesta negli USA manda in tilt l’NBA

La partita tra i Denver Nuggets e i Memphis Grizzlies, valida per il campionato Nba, è stata rinviata domenica a causa di una violenta tempesta che si sta abbattendo in gran parte degli Stati Uniti. I dirigenti NBA hanno annunciato che la partita sarebbe stata riprogrammata a causa delle condizioni meteorologiche nella zona di Memphis. Altrove, i Dallas Mavericks non sono riusciti a volare a Milwaukee sabato sera per la partita di domenica alle 19:00 ET contro i Bucks. Nel primo pomeriggio di domenica, i Mavericks erano ancora a Dallas e prevedevano di arrivare a Milwaukee entro metà pomeriggio.