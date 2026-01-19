Maltempo Messina, a Santa Teresa interdizione della passerella per ingrossamento del torrente Agró

Il maltempo sta creando ancora maggiori difficoltà a Santa Teresa di Riva. In queste ore l’Anas sta disponendo l’interdizione della passerella di collegamento sul torrente Agrò tra Santa Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo, uno snodo di prossimità utilizzato quotidianamente da residenti e pendolari. La decisione è legata all’ingrossamento del torrente e alle sollecitazioni causate da vento intenso e maltempo persistente, che hanno imposto un intervento immediato e prudenziale. Durante il periodo di interdizione della passerella, i collegamenti tra Santa Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo saranno assicurati esclusivamente attraverso l’autostrada A18 Messina-Catania, individuata come unico percorso alternativo sicuro lungo la costa. Una scelta obbligata, che consente di mantenere la continuità dei collegamenti riducendo al minimo i rischi per automobilisti e pedoni.

