Maltempo Messina, chiuso al traffico un tratto della Strada Statale 114 | FOTO

“Si comunica che il tratto della Strada Statale 114, compreso tra il quadrivio di Santa Margherita e il bivio di San Paolo Briga, è CHIUSO al traffico. Le vetture possono comunque transitare, in entrambe le direzioni di marcia, sul tratto della vecchia nazionale. Atm ha avviato il piano di trasporto delle linee 2, 3 e 3bis sulla vecchia nazionale, nel tratto compreso tra Torrente Santo Stefano e Torrente Briga. Polizia Municipale, Forze dell’Ordine e Protezione Civile sono presenti sul posto per garantire assistenza e sicurezza. Vi invitiamo a prestare massima attenzione. Grazie per la comprensione e la collaborazione. Basile”: è quanto si legge in una nota sulla situazione del maltempo a Messina.