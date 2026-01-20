Maltempo Messina, da Furci Siculo: “lungomare completamente allagato, attese onde di 7 metri”

“Il lungomare è completamente allagato, ovviamente è interdetto e noi continuiamo a monitorarlo. La situazione, però, sta peggiorando. Il picco del maltempo è previsto nelle prossime ore, sono attese anche forti precipitazioni. Per questa ragione rinnovo il mio appello alla popolazione a rimanere a casa per non creare ulteriori rischi anche a chi sta lavorando sul campo per garantire la sicurezza di tutti”. A dirlo Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo, nel Messinese, dove le forti mareggiate hanno invaso il lungomare, con le onde che hanno trascinato panchine e arredi urbani. “Nelle prossime ore le onde potrebbero raggiungere anche i sette metri di altezza – avverte -, siamo molto preoccupati ma abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie. Continueremo a monitorare la situazione, ma chiedo la massima collaborazione ai miei concittadini”. Intanto, per domani le scuole resteranno chiuse.

