Maltempo Messina, gravi danni per il forte vento: 27 interventi dei Vigili del Fuoco | FOTO

Dalle prime ore di questa mattina, 8 gennaio 2026, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati su tutto il territorio provinciale per fronteggiare i danni causati dal maltempo. Sono 23 gli interventi conclusi finora, mentre altri 4 sono attualmente in corso. Le squadre, dispiegate in tutta la provincia, sono intervenute principalmente per la rimozione di alberi caduti, pali dell’energia elettrica, un palo Telecom pericolante e un palo dell’illuminazione pubblica caduto. Diversi anche gli interventi per allagamenti.

Piove a dirotto da ieri in tutta la Provincia peloritana. Spiccano i 66mm di pioggia caduti a Sinagra, seguiti dai 62mm di Galati Mamertino. A ridosso della città, 59mm a Cumia, 57mm a Guidari, 56mm a Bisconte e 51mm a Saponara. Di 33mm invece l’accumulo in centro città. Tanta neve con accumulo oltre i 700 metri di quota su Nebrodi e Peloritani.

