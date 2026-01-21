Maltempo Messina, il Prefetto chiede l’arrivo dell’esercito: la situazione è drammatica

Stamani al municipio di Santa Teresa di Riva si è tenuto un vertice dedicato all’emergenza Maltempo, provocando ingenti danni alle infrastrutture e, in particolare, al lungomare della cittadina. Il Comune è stato tra i più colpiti della costa jonica messinese dal ciclone Harry. La prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha detto di aver chiesto “l’intervento dell’Esercito per gestire meglio soprattutto la viabilità e consentire la ripresa delle attività. Abbiamo fatto un primo quadro e adottato i primi provvedimenti; proseguiremo per valutare gli ulteriori interventi“.

Alla riunione ha partecipato il sindaco della Città metropolitana di Messina, Federico Basile, accompagnato da tecnici comunali. Presente anche il sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice, i vertici provinciali e locali delle forze dell’ordine, ai quali è stato chiesto di presidiare costantemente il lungomare e le zone interessate dai crolli. Per Basile “ci troviamo di fronte a una situazione estremamente seria. La priorità assoluta è la sicurezza dei cittadini e la tutela della viabilità“. Sopralluoghi sono stati effettuati anche a Roccalumera, Letojanni, Furci Siculo, Sant’Alessio Siculo, Ali Terme, Nizza di Sicilia, nella frazione Mazzeo di Taormina e a Giardini Naxos. Intanto, sono iniziati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della strada provinciale SP45 “4 Masse”, nel tratto che attraversa la frazione di Massa San Nicola, nel territorio collinare di Messina. Il cedimento strutturale della carreggiata ha provocato il collasso di ampie porzioni di asfalto.