Maltempo Messina: interventi urgenti sulle provinciali, stop ai mezzi pesanti e alberi rimossi | FOTO

Sono in corso interventi di messa in sicurezza lungo la Strada Provinciale SP2, nel territorio del Comune di Roccella Valdemone, a seguito di un cedimento strutturale che ha interessato un muro portante nel tratto compreso tra il km 4+000 e il km 5+000 circa. Il personale della Città Metropolitana di Messina, intervenuto dopo un sopralluogo congiunto con il Responsabile della Viabilità, hanno riscontrato condizioni tali da non consentire il transito in sicurezza dei veicoli di portata superiore alle 3,5 tonnellate. Per questo motivo, su ordinanza contingibile e urgente del Sindaco, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico dei mezzi pesanti a partire dal 9 gennaio 2026 e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

In particolare, il provvedimento mira a prevenire ulteriori sollecitazioni sulla sede stradale compromessa, riducendo il rischio di aggravamento del dissesto. Resta consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza, mentre è stato istituito il divieto per tutti gli altri veicoli con portata superiore alle 3,5 tonnellate. I cantonieri hanno inoltre provveduto alla predisposizione della segnaletica stradale temporanea, conforme alle disposizioni del Codice della Strada, per informare tempestivamente gli utenti e garantire una corretta regolazione del traffico.

La Città Metropolitana di Messina fa sapere che seguiranno ulteriori verifiche tecniche e interventi mirati al consolidamento dell’area interessata, al fine di consentire la riapertura completa della SP2 nel più breve tempo possibile e in piena sicurezza.

Maltempo Messina, scattano gli interventi della Città Metropolitana a Curcuraci e Campo Italia

Il maltempo che sta interessando il territorio della provincia di Messina nelle ultime ore sta provocando numerosi disagi, in particolare lungo la rete viaria provinciale. Le forti raffiche di vento, abbinate alle precipitazioni intense, hanno causato la caduta di diversi alberi sulla sede stradale, rendendo necessari interventi urgenti per garantire la sicurezza degli utenti della strada. In particolare, le criticità si sono registrate lungo la Strada Provinciale 44 Campo Italia e la Strada Provinciale 45 Curcuraci-4Masse, dove il transito veicolare è stato parzialmente compromesso dalla presenza di alberi e rami di grosse dimensioni finiti sulla carreggiata.

Sono immediatamente entrati in azione i cantonieri della Città Metropolitana di Messina, che stanno operando senza sosta per la rimozione del materiale vegetale e per il ripristino delle normali condizioni di viabilità. Le operazioni, condotte con l’ausilio di mezzi meccanici e attrezzature specifiche, si svolgono in condizioni meteo ancora difficili.

La Città Metropolitana di Messina mantiene attivo il monitoraggio costante del territorio, pronta a intervenire tempestivamente su ulteriori criticità che dovessero emergere a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo i disagi e garantire la sicurezza della circolazione stradale in tutta la provincia.

