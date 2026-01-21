Maltempo Messina, la conta dei danni: crolli sul lungomare e lidi spazzati via, lo sfogo dei proprietari

Anche a Messina e provincia si comincia a fare la conta dei danni del maltempo. A Taormina sono crollati alcuni tratti del lungomare della frazione Mazzeo, con muri inghiottiti e spezzati dalla mareggiata e terrapieni divorati dalle onde. Mare in strada e devastazione per strutture di lidi balneari anche a Giardini Naxos e Letojanni, con seri danni sul lungomare anche a Sant’Alessio Siculo, Furci Siculo, Roccalumera, Nizza di Sicilia e Alì Terme. A Messina lidi e locali spazzati via come lo Zahir e il Beautiful Beach e il ristorante La Vela. Il comune più colpito è Santa Teresa di Riva, dove è crollata una vasta porzione del lungomare. Al cedimento della carreggiata si è unita la rottura dei sottoservizi: la condotta fognaria e l’acquedotto, con le case della zona Sud rimaste senz’acqua. Situazione complicata anche per i villaggi di Messina sud.

Danni alla linea ferrata: nel tratto tra la città dello Stretto e Catania la ferrovia è stata danneggiata in più punti e in qualche tratto i binari sono sospesi nel vuoto, come a Scaletta Zanclea, già duramente colpita nell’alluvione del 2009. Anche Giampilieri Marina la memoria torna inevitabilmente ai tragici eventi del 2009, sebbene le opere di mitigazione abbiano retto l’urto delle piogge torrenziali; ma la mareggiata ha creato danni alle strutture balneari.

Letteralmente distrutto il lido “Zahir” di Santa Margherita, a Messina. I proprietari puntano il dito contro il sindaco Federico Basile e l’amministrazione comunale; “Dal 2023, nonostante i fondi del Pnrr e le risorse già stanziate per i lavori di ripascimento, tutto si è inspiegabilmente fermato”, dice la proprietaria, Tania Sorrenti. Anche il ristorante “La Vela”, sempre a Santa Margherita, è stato fortemente danneggiato dalla potenza delle onde A Letojanni, nella riviera jonica messinese, lo storico ristorante “Da Nino”, affacciato da settant’anni sulla spiaggia, è stato investito dalla mareggiata, come racconta Damiano Ardizzone, sommelier e titolare di terza generazione di una famiglia che ha fatto della ristorazione una vocazione: “il ristorante è totalmente distrutto. La marea altissima ha sfondato le barriere che proteggevano il bar danneggiando tutta l’attrezzatura. La cucina esterna è completamente compromessa. Dentro acqua e sabbia hanno invaso tutto. La cantina è inaccessibile e c’è un metro e mezzo di sabbia che ricopre le saracinesche sbarrate. Finché non riusciremo a entrare non conosceremo l’entità dei danni. Sembra di essere in un film. E a casa siamo senza luce da due giorni. Un solo aspetto positivo: le case sono rimaste in piedi. Dopo il crollo della strada abbiamo temuto il peggio. Sembra il Terzo mondo”.

