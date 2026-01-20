Maltempo Messina: mareggiate tra Capo Peloro e Giampilieri, frana sulla S.P. 57

La Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea al transito di un tratto della Strada Provinciale 57 di Barrera, al km 4+100, ricadente nel territorio del Comune di Roccavaldina, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato l’area nella giornata del 20 gennaio 2026. Il provvedimento si è reso necessario dopo il distacco di un ammasso roccioso dal versante sovrastante la carreggiata. I tecnici intervenuti sul posto hanno accertato che parte del materiale roccioso rimasto in parete versa in condizioni di equilibrio instabile, rappresentando un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

In attesa degli interventi di disgaggio e di messa in sicurezza del costone roccioso, e al fine di prevenire ulteriori rischi per automobilisti e residenti, è stata quindi ordinata la chiusura del tratto interessato della S.P. 57.

Per limitare i disagi alla viabilità, è stato predisposto un percorso alternativo:

direzione monte–mare attraverso la S.P. 56 di Rometta;

direzione mare–monte tramite la S.P. 61/B Cardà – San Salvatore.

L’Amministrazione metropolitana invita gli utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata e a seguire le indicazioni fornite dagli organi competenti. È stato inoltre assicurato che gli interventi necessari saranno avviati con la massima urgenza e che eventuali aggiornamenti sulla riapertura della strada verranno comunicati tempestivamente.

Chiusura a Capo Peloro e Giampilieri

Chiusura immediata delle spiagge di Capo Peloro e Giampilieri, a Messina. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Federico Basile che dispone il divieto di accesso e permanenza sull’arenile. “Le mareggiate – spiega una nota del Comune – sono già in corso e il vento intenso amplifica il pericolo, rendendo la situazione grave e potenzialmente pericolosa per l’incolumità pubblica”. Il divieto resterà in vigore fino alla cessazione delle condizioni meteo avverse, presumibilmente fino alla mezzanotte di oggi.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Nelle ultime 24 ore, i Vigili del fuoco del Comando di Messina hanno effettuato oltre 50 interventi, mettendo a dura prova uomini e mezzi VF. Le condizioni meteo avverse hanno causato numerose emergenze, tra cui la gestione di cavi Enel pericolanti, pali dell’illuminazione caduti, la rimozione di alberi caduti o pericolanti, e un grave incidente a Santa Teresa di Riva, dove un’autovettura è precipitata all’interno di un baratro formatosi a causa della strada distrutta dal mare causando. Il conducente per fortuna è fuori pericolo di vita.

