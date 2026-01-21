Maltempo Messina, riaperta al traffico la SS114 tra Santa Margherita e San Paolo Briga

“L’Amministrazione Comunale informa che da oggi è nuovamente aperto al traffico il tratto della Strada Statale 114 compreso tra il quadrivio di Santa Margherita e il bivio per San Paolo Briga, precedentemente chiuso a causa della violenta mareggiata provocata dal ciclone Harry, che ha interessato nei giorni scorsi il litorale sud della città di Messina”: è questa la comunicazione dopo il forte maltempo delle ultime ore. “Grazie alle tempestive attività di pulizia e bonifica, i canali di scolo sono stati liberati e la sede stradale ripristinata in totale sicurezza”. L’Amministrazione Comunale ringrazia per l’impegno e la rapidità nell’intervento tutte le strutture coinvolte: Polizia Municipale, Messinaservizi Bene Comune, AMAM, ATM Messina, Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile. Le operazioni sono state coordinate e monitorate costantemente dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivato per gestire l’emergenza legata al ciclone.

Le condizioni della viabilità sono in miglioramento ma si raccomanda agli automobilisti di transitare con prudenza lungo il tratto riaperto e di seguire i canali istituzionali dell’Amministrazione per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteo e sulla circolazione.

