Maltempo Molise, oggi allerta arancione: pioggia e vento forte, stop ai collegamenti con le isole Tremiti

Im Molise è una giornata di intenso maltempo, con piogge diffuse, vento fino a burrasca e mareggiate lungo la costa. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idraulico, vento e moto ondoso, valida per le prossime 12-18 ore, mentre resta gialla la criticità idrogeologica e per temporali in altre zone del territorio. Il Centro Funzionale Decentrato segnala precipitazioni localmente abbondanti, anche a rovescio o temporale, accompagnate da raffiche intense, attività elettrica e rinforzi sulle zone di cresta, con forti mareggiate lungo il litorale. Sono possibili allagamenti, frane localizzate, caduta di alberi e rami, oltre a disagi alla viabilità, soprattutto vicino a corsi d’acqua, sottopassi e aree depresse, e interruzioni temporanee dei servizi essenziali.

A causa delle condizioni meteo avverse, NLG – Navigazione Libera del Golfo comunica che oggi sono annullati tutti i collegamenti marittimi da e per Termoli: in particolare, la motonave Santa Lucia non partirà per le Isole Tremiti (Foggia). La Protezione Civile raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari e di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali.

