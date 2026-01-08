Maltempo Molise, temperature fino a -9°C: oggi scuole chiuse in 40 Comuni

Questa mattina sul Molise è tornato il sole, ma le nevicate della notte scorsa e la formazione di ghiaccio sulle strade a causa delle temperature sotto zero hanno indotto molti sindaci a sospendere le attività didattiche nelle scuole. Sono almeno una quarantina i Comuni della regione (compreso Campobasso) dove stamattina le scuole sono rimaste chiuse. Le precipitazioni nevose hanno raggiunto anche le aree collinari, con fiocchi caduti tra i 250 e i 300 metri sul livello del mare, mentre resta attiva l’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile. Per tutta la notte, sono stati in azione i mezzi spartineve e spargisale. Qualche difficoltà si è registrata in alcuni tratti della viabilità per mezzi pesanti rimasti in panne. Le temperature sono scese fino a -4°C a Campobasso e fino a -9°C nelle località di montagna della regione.

Peggiorano, intanto, le condizioni del mare: impossibile raggiungere l’arcipelago delle Tremiti. Questa mattina, per il secondo giorno consecutivo, la motonave “Santa Lucia” non ha effettuato il collegamento con le isole dal porto di Termoli. La Capitaneria di Porto ha emesso un nuovo avviso di burrasca. Il bollettino prevede mare molto mosso con altezza d’onda di 3 metri, vento di nord-ovest forza 8. Le imbarcazioni della flottiglia molisana restano in porto a Termoli.

Secondo le previsioni, il quadro meteorologico è atteso in graduale miglioramento nelle prossime ore, ma le autorità continuano a raccomandare prudenza negli spostamenti.

