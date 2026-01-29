Maltempo, Musumeci: “dal governo altri 11 milioni per l’isola di Stromboli”

“Ancora risorse a Stromboli per i danni causati dal maltempo dell’ottobre 2024“. Lo annuncia il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, dopo la seduta del governo che ha deliberato l’ulteriore stanziamento di 11 milioni e 135mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, necessario per il completamento delle attività di intervento e ripristino. “Questa integrazione – ha spiegato il Ministro Musumeci – si aggiunge così al precedente stanziamento di 1 milione e 200 mila euro, già destinato all’attuazione delle misure urgenti, sempre a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”, ha concluso.