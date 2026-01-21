Maltempo, Musumeci: “non è ancora il momento di fare la conta dei danni”

Resta alta l’attenzione del Governo sulle condizioni meteo avverse che stanno colpendo il Sud Italia. Il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, dichiara: “con l’unità di crisi operativa al dipartimento nazionale, seguo l’evolversi delle criticità nelle regioni del Sud maggiormente colpite dal ciclone. Non è ancora il momento di fare la conta dei danni, ma di vigilare sulla corretta applicazione di ogni condotta responsabile. Quando saranno rientrate le condizioni di pericolo, penseremo al resto e il governo Meloni sarà anche stavolta vicino alle regioni colpite, in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria”.