Maltempo, Musumeci: “non è ancora il momento di fare la conta dei danni”

Le parole del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello Musumeci sul forte maltempo al Sud

Maltempo Messina

Resta alta l’attenzione del Governo sulle condizioni meteo avverse che stanno colpendo il Sud Italia. Il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, dichiara: “con l’unità di crisi operativa al dipartimento nazionale, seguo l’evolversi delle criticità nelle regioni del Sud maggiormente colpite dal ciclone. Non è ancora il momento di fare la conta dei danni, ma di vigilare sulla corretta applicazione di ogni condotta responsabile. Quando saranno rientrate le condizioni di pericolo, penseremo al resto e il governo Meloni sarà anche stavolta vicino alle regioni colpite, in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria”.

