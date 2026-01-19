Maltempo nel Siracusano: alberi e pali pericolanti, incendi ai cavi elettrici

Alberi e pali pericolanti, caduta di calcinacci e incendi di cavi elettrici. Sono alcuni degli effetti dell’ondata di maltempo in provincia di Siracusa. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco ha incrementato il personale in servizio in previsione delle cattive condizioni meteo, richiamando il personale specializzato in assetto alluvionale e raddoppiando i turni del personale in sede centrale e in tutti i distaccamenti. In tutto 17 gli interventi portati a termine da questa mattina. Interessata soprattutto la parte settentrionale della provincia, incluso il territorio di Siracusa.

