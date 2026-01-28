Maltempo, nevica in Trentino Alto Adige: scontro tra tir in A22

In Trentino Alto Adige si registrano pesanti disagi legati al maltempo a seguito della fitta nevicata che ha interessato anche il fondovalle. Sulla corsia sud dell’autostrada “A22 del Brennero” nel tratto tra Salorno e San Michele all’Adige, causa un incidente che ha coinvolto tre tir (uno di questi ha perso il carico), si segnalano code superiori a 6 chilometri e il traffico è bloccato. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, entrambe ferite. È stata istituita una deviazione in loco con uscita a Egna per chi proviene da Bolzano. Chiusa l’entrata a Egna in direzione sud. Difficile anche la situazione sull’importante strada statale della Valsugana che risulta bloccata a seguito di uno scontra tra mezzi pesanti che non erano dotati di catene. Sulle strade di montagna si circola solo con attrezzatura invernale. Chiuso per motivi di sicurezza il Passo Pennes.

Le precipitazioni che stanno interessando il Trentino nelle ultime ore stanno portando precipitazioni diffuse e nevose anche a quote basse, con accumuli più abbondanti in montagna, secondo l’ultimo aggiornamento di Meteotrentino. Finora si registrano quantitativi medi compresi tra 5 e 20 millimetri di pioggia; la neve è caduta soprattutto oltre i 700–900 metri, con accumuli superiori alle quote più alte. Sotto i 700 metri i quantitativi risultano invece più contenuti. Qualche centimetro di neve bagnata è osservato in Valsugana e, localmente, fino a un paio di centimetri di neve molto bagnata in Valle dell’Adige.

Le previsioni meteo per il Trentino

Nelle prossime ore, la quota neve tenderà a salire verso gli 800–1.300 metri, in particolare nei settori meridionali. Tuttavia, durante le fasi più intense e nelle valli meno ventilate, neve o neve mista a pioggia potrà verificarsi anche a quote inferiori ai 600 metri. Dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione fino all’esaurimento delle precipitazioni, con un ulteriore innalzamento della quota neve, che si porterà quasi ovunque oltre i 1200–1400 metri. Entro sera, oltre i 1.000–1.300 metri potranno cadere altri 10–20 centimetri di neve o più, con accumuli maggiori alle quote più elevate e quantitativi via via inferiori scendendo di quota.

Nel corso della notte e nella giornata di giovedì 29 gennaio, sono attese precipitazioni intermittenti, prevalentemente nevose oltre i 1.000–1.300 metri, ma localmente anche a quote inferiori. Giovedì, oltre i 1.500 metri, potranno aggiungersi ulteriori 5–15 centimetri di neve o più. Particolare attenzione è richiesta nella notte tra giovedì e venerdì, quando non si escludono gelate, soprattutto sui ponti.

Da venerdì 30 e per il fine settimana è previsto un miglioramento del tempo, con assenza di precipitazioni e temperature minime in calo.

