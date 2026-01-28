Maltempo, nevica in Trentino: entro domani almeno 40 cm oltre i 1.000 metri

La neve sta interessando l’intero territorio del Trentino, con precipitazioni diffuse e persistenti, di intensità moderata e localmente forte. Nel corso del pomeriggio è prevista una temporanea attenuazione del maltempo, accompagnata da un probabile rialzo della quota neve fino a circa 900-1.200 metri. Tuttavia, dalla serata e fino alle ore centrali di domani, MeteoTrentino segnala una nuova intensificazione delle precipitazioni. Entro domani a metà giornata sono attesi accumuli di 20-40 cm o superiori oltre gli 800-1.000 metri, mentre a quote inferiori i quantitativi risulteranno generalmente più contenuti.

