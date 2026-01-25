Maltempo, New York nella morsa del freddo: cinque morti durante il weekend

Le autorità indagano sulle cause dei decessi mentre la città affronta un’ondata di freddo intenso

Gelo New York
Foto di Olga Fedorova / Ansa

Cinque persone sono morte a New York City durante il fine settimana a causa delle temperature gelide e delle nevicate. Lo ha dichiarato il sindaco Zohran Mamdani durante una conferenza stampa, come riportato da Nbc. Mamdani non ha confermato le cause della morte, né se i decessi fossero correlati alle condizioni meteorologiche. “Sebbene non ne conosciamo ancora le cause, non c’è ricordo più potente del pericolo rappresentato dal freddo estremo e di quanto siano vulnerabili molti dei nostri vicini, in particolare i senzatetto di New York”, ha affermato il sindaco di New York. Mamdani ha aggiunto che al momento non sembra che nessuna delle vittime fosse senzatetto.

Leggi altri articoli di IL METEO NEL MONDO