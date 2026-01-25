Maltempo, New York nella morsa del freddo: cinque morti durante il weekend

Cinque persone sono morte a New York City durante il fine settimana a causa delle temperature gelide e delle nevicate. Lo ha dichiarato il sindaco Zohran Mamdani durante una conferenza stampa, come riportato da Nbc. Mamdani non ha confermato le cause della morte, né se i decessi fossero correlati alle condizioni meteorologiche. “Sebbene non ne conosciamo ancora le cause, non c’è ricordo più potente del pericolo rappresentato dal freddo estremo e di quanto siano vulnerabili molti dei nostri vicini, in particolare i senzatetto di New York”, ha affermato il sindaco di New York. Mamdani ha aggiunto che al momento non sembra che nessuna delle vittime fosse senzatetto.