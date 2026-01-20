Maltempo, notte di caos e apprensione nei cieli del Sud: gli aerei non riescono ad atterrare a Palermo e Reggio Calabria, odissea per centinaia di passeggeri | LIVE

La furia del Mega-Ciclone Harry sta mettendo in ginocchio i collegamenti aerei nel Sud Italia, trasformando il viaggio di centinaia di viaggiatori in un vero e proprio incubo. Le raffiche di vento proibitive e la visibilità ridotta al minimo hanno reso gli scali di Palermo e Reggio Calabria mete quasi inarrivabili, costringendo i piloti a manovre estenuanti e a ripetuti dirottamenti verso scali alternativi. Quella che doveva essere una serata di routine si è trasformata in una notte di profonda apprensione, con numerosi velivoli rimasti per ore in attesa di una finestra meteo favorevole che, in molti casi, non è mai arrivata.

L’emblema di questa giornata critica è certamente il volo proveniente da Norimberga e diretto a Palermo. Dopo un primo tentativo fallito nel pomeriggio, l’aereo è stato costretto a dirottare su Roma. Intorno alle 19:30, i passeggeri hanno sperato nel miglioramento delle condizioni quando hanno visto che il velivolo è decollato nuovamente verso la Sicilia, ma ancora una volta il vento ha impedito l’atterraggio a Punta Raisi, obbligando il pilota a rientrare per la seconda volta nella capitale. Solo a tarda notte, dopo ore di snervante attesa a bordo, l’aereo è ripartito per un terzo tentativo, venendo però definitivamente indirizzato verso lo scalo di Trapani Birgi, individuato come unico porto sicuro in una Sicilia sferzata dalla tempesta.

Sorte simile è toccata al collegamento ITA Airways da Milano Linate, che dopo aver tentato l’approccio a Palermo ha dovuto desistere e atterrare a Trapani. Non è andata meglio ai passeggeri dei voli provenienti da Londra Stansted e Torino, entrambi dirottati d’urgenza a Roma Fiumicino a causa delle condizioni meteo ritenute troppo rischiose per tentare l’avvicinamento alla pista palermitana. Anche i collegamenti da Verona e Genova hanno vissuto momenti di forte tensione: il volo partito dalla città scaligera ha tentato l’atterraggio senza successo, rimanendo a lungo in attesa di istruzioni, mentre il velivolo proveniente dal capoluogo ligure, dopo una serie di holding, sembra aver fatto rotta anch’esso verso Trapani per mettere in sicurezza i passeggeri.

La situazione appare altrettanto drammatica sullo Stretto di Messina. Il volo decollato da Milano Malpensa con destinazione Reggio Calabria sta accumulando oltre due ore di ritardo: l’aereo è stato visto tracciare orbite circolari sopra lo specchio di mare tra Sicilia e Calabria per lungo tempo, con il pilota impegnato in vari tentativi di approccio puntualmente abortiti per l’eccessiva turbolenza. In questo scenario di paralisi quasi totale, l’unica nota di sollievo arriva dall’aeroporto di Comiso, dove il volo proveniente da Roma Fiumicino, dopo una lunghissima e sofferta attesa in quota, è finalmente riuscito a toccare il suolo, portando a termine una missione che per molti altri colleghi si è rivelata impossibile.

