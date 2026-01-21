Maltempo Calabria, Occhiuto: “chiederemo lo stato di emergenza”

La Calabria chiederà lo stato di emergenza dopo la scia di danni lasciata dal ciclone Harry: è quanto ha comunicato Roberto Occhiuto, presidente della Regione. “Nelle ultime 48 ore la Calabria è stata colpita dalla violenza del ciclone Harry, con forti venti, piogge torrenziali e mareggiate sulle coste. La nostra regione ha vissuto e sta vivendo momenti di grande apprensione. Secondo le previsioni, il peggio dovrebbe essere ormai alle spalle, e nelle prossime ore le condizioni meteo dovrebbero gradualmente tornare alla normalità. Fortunatamente non si registrano né vittime né feriti: fondamentali il tempestivo lavoro di informazione e le misure di prevenzione adottate nei giorni precedenti l’arrivo della tempesta. La macchina dei soccorsi ha funzionato e sta funzionando perfettamente. Desidero ringraziare la Protezione Civile regionale, che si conferma una delle migliori del Paese, e il suo direttore generale, Domenico Costarella, i Vigili del Fuoco, tutte le Forze dell’Ordine, i volontari, i sindaci dei Comuni colpiti, e la popolazione che ha seguito con attenzione le indicazioni delle autorità competenti senza mettere a rischio la propria incolumità“, ha affermato Occhiuto. “Nelle prossime ore inizieremo la conta dei danni. Il governo regionale è in costante contatto con il governo nazionale, e proprio stamane ho ricevuto una chiamata dal ministro Matteo Salvini, che con il Mit sta seguendo l’evolversi della situazione, è pronto a chiedere lo stato di emergenza nazionale e valuterà tutte le iniziative necessarie da intraprendere, con risorse nazionali e comunitarie, per risollevarci insieme nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile“, ha concluso Occhiuto.

