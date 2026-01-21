Maltempo Palermo: auto parcheggiata travolta dalle onde finisce in mare

Ieri sera una vettura è stata trascinata in mare dalle onde nel porticciolo dell’Arenella, a Palermo. In un primo momento si temeva che qualcuno si trovasse a bordo, ma l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco ha accertato che l’auto era vuota. Anche il proprietario ha confermato che il veicolo era parcheggiato e che è stato trascinato via dalla forza del mare in tempesta.

