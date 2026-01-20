Maltempo Palermo: auto trascinata in mare dalle onde

Il mare in tempesta ha trascinato a largo un’auto parcheggiata nei pressi del porticciolo dell’Arenella, a Palermo. Inizialmente si pensava che vi fosse qualcuno a bordo della vettura, un Mitsubishi Pajero. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno controllato e verificato che il veicolo era vuoto. Recuperare l’auto al momento è impossibile.

