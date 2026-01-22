Maltempo Palermo, mareggiate danneggiano il molo dell’Acquasanta

Vigili del fuoco in azione oggi al molo dell’Acquasanta, a Palermo, per la messa in sicurezza preventiva di quattro serbatoi contenenti idrocarburi. Le mareggiate dei giorni scorsi, infatti, hanno causato il danneggiamento del molo e dei muri contenitivi a protezione dei serbatoi. Sul posto è intervenuto il nucleo Nbcr, specializzato nelle operazioni di travaso di idrocarburi e sostanze pericolose. Le squadre hanno travasato circa 20.000 litri tra benzina e gasolio. Le operazioni, avviate alle 13.30, si sono concluse intorno alle 18. Sul posto anche personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

