Maltempo Palermo, oltre 100 interventi in poche ore: il sindaco di Bagheria proroga l’ordinanza

Dalle 8 alle 18.00 di oggi, le squadre dei Vigili del fuoco di Palermo impiegate nel territorio palermitano hanno compiuto oltre 100 interventi principalmente a causa delle avverse condizioni meteo. Particolarmente colpita è stata la zona occidentale della provincia, con numerose richieste arrivate dal territorio del comune di Partinico. “Nonostante sia stato preventivamente raddoppiato il dispositivo di soccorso provinciale, trattenendo il personale dei Vigili del fuoco anche per 24 ore, ancora rimangono più di 60 interventi in coda per il numeroso afflusso delle richieste. Considerato il mantenimento anche per la giornata di domani, 21 gennaio, del livello di allerta arancione sia per il rischio idrogeologico che per il rischio idraulico, si invita la popolazione alla prudenza e al rispetto delle ordinanze sindacali”, dicono i Vigili del fuoco.

Maltempo: Palermo, il sindaco di Bagheria proroga ordinanza chiusura scuole e impianti sportivi

Scuole, impianti sportivi, giardini, cimitero e mercato settimanale ancora chiusi per il maltempo domani, mercoledì 21 gennaio, a Bagheria, nel Palermitano. La decisione è stata presa dal sindaco Filippo Tripoli nonostante il bollettino della Protezione civile regionale preveda un miglioramento delle condizioni con il passaggio ad allerta gialla/arancione. “Il bollettino – spiega una nota del Comune – segnala il perdurare di condizioni avverse caratterizzate da venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte. Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con possibilità di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate. Il Centro operativo comunale (Coc) rimane attivo h24 per il monitoraggio costante del territorio e per garantire il pronto intervento in caso di emergenza. Si raccomanda alla cittadinanza di prestare particolare attenzione ai luoghi frequentati in prossimità di corsi d’acqua e aree urbanizzate soggette a deflussi”.

