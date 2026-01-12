Maltempo: Pantelleria, ripresi i collegamenti marittimi interrotti da 5 giorni

Sono ripresi, dopo cinque giorni, i collegamenti marittimi tra Trapani e Pantelleria. Il traghetto “Paolo Veronese” ha imbarcato entro le ore 23:00 di ieri i passeggeri e i mezzi ed ha spostato l’orario di partenza per questa mattina alle ore 6:00. Questo per evitare di fare la traversata con il mare forza 7-8 che i bollettini segnalavano ancora. Gli stessi bollettini prevedevano un abbassamento della intensità del vento che ha consentito al traghetto di fare un buon viaggio senza un grosso disagio per i passeggeri. Il “Paolo Veronese” è così giunto nell’isola in perfetto orario, alle 11:30. Il tempo di fare le operazioni di carico e scarico ed il traghetto è ripartito per Trapani. Ripartirà per Pantelleria questa sera alle ore 23:00. Alle ore 14:00 è poi partito per Pantelleria anche il traghetto “Pietro Novelli”. Raggiungerà l’isola alle ore 20:00 circa. Da Pantelleria poi ripartirà alle 23:00 un altro viaggio del “Pietro Novelli”, con gli stessi orari è in programma per domani.

Le condizioni del tempo sono notevolmente migliorate e la ripresa dei collegamenti marittimi ha consentito l’arrivo dei generi di prima necessità che cominciavano a scarseggiare. Sono stati pure imbarcati numerosi pacchi spediti in questi giorni dagli utenti sia con le Posta Italiane che con i corrieri.

