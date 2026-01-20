Maltempo, Pantelleria sotto assedio: l’Arco dell’Elefante sfida le onde del ciclone Harry | VIDEO

Pantelleria oggi non sembra nemmeno un’isola italiana. Il paesaggio è cupo, quasi cinematografico: cielo grigio, aria sporca di pioggia e salsedine, e soprattutto un mare che non è più mare, ma una massa scura e feroce che si muove senza ordine, senza calma, senza respiro. Le onde arrivano una dietro l’altra, enormi, spinte dal vento, con la schiuma bianca che esplode e si stacca come fumo. È una di quelle giornate in cui la natura non fa scena: comanda. Le immagini sono impressionanti perché trasmettono una sensazione precisa: non c’è una singola onda gigantesca, c’è un assedio continuo. Il mare non dà tregua, colpisce e ricomincia, colpisce e ricomincia ancora. Sembra una lotta senza fine contro la costa. E proprio lì, in mezzo a questo caos, compare lui: l’Arco dell’Elefante, il simbolo più celebre di Pantelleria, una delle meraviglie naturali più fotografate dell’isola, oggi trasformato in un protagonista drammatico. Non più cartolina. Non più panorama da vacanza. Ma una roccia antica che resiste.

L’Arco dell’Elefante è una formazione naturale di roccia vulcanica modellata nei secoli dal vento e dalle onde, e il suo nome nasce dalla forma inconfondibile: sembra davvero un elefante che si sporge verso il mare per bere, con la proboscide immersa nell’acqua, dal vivo dà subito l’idea di qualcosa di enorme, solido, quasi eterno. Ma davanti a un mare come quello del video anche ciò che pare eterno diventa piccolo, e l’effetto è ancora più potente: perché l’arco sembra “combattere”, come se fosse lì a difendere l’isola da un nemico invisibile.

La mareggiata del ciclone Harry

La mareggiata del ciclone Harry, così viene raccontata nel filmato, è un concentrato di forza pura. Il vento strappa la superficie dell’acqua, la trasforma in polvere di schiuma. Il mare è torbido, sporco, violento: segno che la tempesta sta rimescolando tutto, portando su sedimenti e sabbia, smuovendo fondali. Le onde non si limitano a infrangersi: sbattono, risalgono, ritornano indietro con un risucchio che si percepisce persino dallo schermo. È quel tipo di mare “troppo grande” che mette paura anche se lo osservi da lontano, perché capisci che non esiste controllo, non esiste equilibrio: solo energia.

Pantelleria, in giornate come questa, mostra il suo volto più vero. Isola vulcanica e indomita, abituata agli estremi, capace di essere paradiso e inferno nel giro di poche ore. E l’Arco dell’Elefante, mentre le onde lo circondano e lo colpiscono senza sosta, diventa un simbolo ancora più forte: non solo bellezza, ma resistenza. Non solo luogo turistico, ma roccia viva, sentinella del mare. Una scena che resta addosso e che ricorda, ancora una volta, una verità semplice: quando il mare decide di alzare la voce, tutto il resto si zittisce.

