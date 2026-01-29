Maltempo, paura a Messina: cede un palo dell’illuminazione davanti a Palazzo Zanca

Momenti di apprensione nel cuore di Messina, dove un imponente palo della pubblica illuminazione è improvvisamente crollato in Piazza Unione Europea, proprio di fronte alla sede del Municipio, Palazzo Zanca. L’episodio si è verificato nelle prime ore della giornata e, secondo le prime ricostruzioni, la causa sarebbe riconducibile alle violente raffiche di vento che stanno interessando l’area dello Stretto. Fortunatamente, al momento del cedimento non risultano feriti. L’accaduto arriva a poche ore dall’ordinanza firmata dal sindaco Federico Basile. Con il provvedimento n. 18 del 28 gennaio 2026, il primo cittadino ha disposto la chiusura temporanea di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini, proprio in via precauzionale a causa delle condizioni meteo avverse.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.