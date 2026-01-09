Maltempo Perù: quasi 400 comuni in emergenza per rischio forti piogge

Il governo peruviano ha dichiarato lo stato di emergenza in 382 comuni in 20 regioni del Paese a causa del “rischio imminente” di forti piogge in queste aree, ha annunciato la presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM). La misura, formalizzata tramite decreto e valida per 60 giorni, include i distretti delle regioni di Amazonas, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martin, Tacna e Ucayali. La presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato che, in questo modo, le risorse dello Stato saranno utilizzate per proteggere la popolazione e mitigare l’impatto sui suoi mezzi di sussistenza e sulle attività produttive, come l’agricoltura e l’allevamento.

Il provvedimento è stato adottato in seguito alle segnalazioni dell’Indeci (Istituto Nazionale di Protezione Civile), secondo cui i distretti interessati dal decreto “sono i più esposti al pericolo imminente di intense precipitazioni, che potrebbero avere ripercussioni sulla vita e la salute delle persone, sull’agricoltura e sull’allevamento, tra le altre cose”.

