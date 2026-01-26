Maltempo Perù: tre morti a causa di un fulmine nella regione di Cuzco

Almeno tre persone, tra cui due adulti e una bambina di sei anni, sono morte colpite da un fulmine durante una forte grandinata ieri in una strada della provincia di Cuzco, nel sud-est del Perù. Lo riporta l’agenzia di stampa “Andina”, precisando che le vittime si trovavano a bordo di una motocicletta quando sono state colpite. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Cuzco, dopo aver ricevuto un’allerta di emergenza, gli agenti si sono recati sul luogo, dove hanno confermato la morte delle tre persone, apparentemente membri della stessa famiglia, trovate quasi sepolte dalla grandine.