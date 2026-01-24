Maltempo Piemonte, delirio di NEVE in atto! È una notte da lupi, bufere pazzesche | FOTO e VIDEO

È iniziata come previsto la grande ondata di maltempo che segnerà questo weekend su gran parte d’Italia. Tutto nasce da un ciclone di origine atlantica che, risalendo dal Golfo del Leone, sta convogliando aria artica polare e marittima verso il Nord-Ovest. Una dinamica tipicamente invernale, pienamente stagionale, che apre la porta a un peggioramento deciso e duraturo. Le previsioni delle ultime ore sono state pienamente rispettate: siamo solo all’inizio di una fase perturbata che entrerà nel vivo nelle prossime ore e che domani, domenica, coinvolgerà l’intero Paese. In Piemonte ha già preso avvio la fase più attesa: sta nevicando, e non solo in montagna. I fiocchi sono segnalati a Cuneo e in gran parte del Torinese, con episodi di neve anche in pianura.

Dove la neve non è ancora presente, la pioggia cade con temperature attorno a +1°C e +4°C, un segnale chiaro di un’atmosfera pronta a trasformare rapidamente la precipitazione in neve. Nelle prossime 4-5 ore i fenomeni sono attesi in ulteriore intensificazione, con neve in estensione anche su Astigiano, Alessandrino, Torinese e Biellese, destinata a proseguire per tutta la sera e la notte.

Contemporaneamente, la Liguria è sotto piogge molto intense, soprattutto nel Ponente. Le temperature restano miti lungo la costa: +8°C a Imperia, +7°C a Savona, +6°C a Genova, ma basta salire di quota per ritrovare l’inverno vero: nevica fino a quote molto basse sui colli liguri, sulle Alpi Marittime e sulle Alpi Liguri. Il quadro è quello di un sabato sera tempestoso, freddo e pienamente invernale su tutto il Nord-Ovest.

Domenica di forte maltempo su tutta l’Italia, tra neve, vento e mareggiate

La giornata di domenica sarà il cuore della perturbazione. Il ciclone si approfondirà sul Mediterraneo portando forti venti, precipitazioni diffuse e neve in ulteriore espansione. I fiocchi raggiungeranno l’Appennino, con quota neve intorno ai 700-800 metri al Centro e fino ai 1000 metri al Sud. Nel frattempo, il maltempo si farà sentire con particolare violenza sulle coste, soprattutto in Puglia, dove sono attese mareggiate molto forti e venti impetuosi.

Fa contrasto il clima ancora quasi primaverile di queste ore al Sud: in Sicilia e Calabria si registrano +15-+16°C in tarda serata, valori ben sopra la media del periodo. È il classico richiamo caldo di scirocco pre-frontale, destinato però a essere spazzato via con l’arrivo del fronte freddo anche sulle regioni meridionali. Siamo dunque davanti a un weekend dal sapore pienamente invernale, con l’Italia attraversata da una tempesta che unisce neve, pioggia, vento e mare agitato: una situazione da seguire con attenzione, perché l’evoluzione sarà rapida e a tratti severa. Le prime immagini da Cuneo, Roccavione, Canosio, Lemie, Prali e Limone Piemonte sono già impressionanti.

