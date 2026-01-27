Maltempo Piemonte, inizia la grande nevicata: Roccavione si imbianca | VIDEO

Andrate e Roccavione, due comuni situati in Piemonte, sono stati i protagonisti di un’affascinante scena in diretta. Con l’arrivo di una nuova ondata di freddo, la neve è tornata a imbiancare i paesaggi montani. Le immagini catturate dalle telecamere hanno mostrato il lento e suggestivo inizio della nevicata, che ha coperto le strade, gli alberi e le montagne circostanti con uno strato bianco. Un’atmosfera incantata che ha riportato in auge il fascino delle nevicate, tanto attese in Piemonte, in un periodo dell’anno caratterizzato dalle temperature più rigide.

Il ritorno della neve non solo ha rinfrescato l’ambiente, ma ha anche portato con sé la serenità tipica di questi momenti: il silenzio che accompagna il paesaggio innevato è un richiamo irresistibile alla bellezza e alla tranquillità della natura. In questo contesto, Andrate e Roccavione si sono trasformati in un angolo perfetto dove il tempo sembra rallentare, regalando attimi di pura magia. Oggi la neve è soprattutto un dono che aggiunge fascino e mistero alla quotidianità, portando la natura ad essere protagonista assoluta.

Il video è diventato un’occasione per riscoprire l’incanto delle montagne cuneesi, accogliendo i primi fiocchi di neve con una grazia senza pari. E mentre la nevicata prosegue, si spera che continui a offrire spettacoli mozzafiato.

